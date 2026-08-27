10 лет брака: Карпа растрогала зрителей архивными кадрами с мужем-военным

Известная украинская певица Наталья Карпа и ее супруг, военнослужащий Евгений Терехов, отмечают особую дату – оловянную годовщину свадьбы. Ровно 10 лет назад влюбленные официально стали семьей, выбрав для этого очень символический день.

Супруги решили навсегда переписать историю той печальной даты, которая едва не стала роковой для воина. Об этом они сообщили в своих соцсетях и поделились архивными кадрами из ЗАГСа, передает 24 Канал.

Для Евгения 27 августа навсегда разделило жизнь на "до" и "после". Именно в этот день в 2014 году, защищая Украину от российских оккупантов, он получил тяжелое ранение. Медикам удалось извлечь из тела героя целых 83 осколка. Однако 27 из них навсегда остались с ним, напоминая о той страшной борьбе за жизнь. Военный считает этот день своим вторым днем рождения.

В 2016 году Евгений и Наталья Карпа решили придать этой дате совершенно иной, светлый смысл, и именно тогда они решили пожениться.

Удивительно, как одна дата может вместить в себя столько всего: боль и любовь, страх и веру, борьбу и жизнь… 27 августа – мой второй день рождения и день рождения нашей семьи,

– отметил Евгений Терехов.

Евгений Терехов и Наталья Карпа / Фото пресс-службы артистки

Он также нежно поблагодарил любимую жену за эти 10 лет поддержки – за то, что Наталья была рядом в самые тяжелые моменты и остается его надежной опорой сегодня.

Певица не осталась в стороне и поделилась своими эмоциями с поклонниками. На своей странице в инстаграме Наталья отметила, что они могли бы навсегда оставить 27 августа днем трагедии и боли, но сознательно выбрали другой путь.

Мы решили заменить боль любовью. Переписать смысл этой даты. Поэтому именно 27 августа мы создали нашу семью. Стали мужем и женой. Чтобы отныне эта дата ассоциировалась не только с тем, что когда-то причиняло боль. Чтобы она была о нас. О семье. О жизни, которую мы выбрали вместе. Прошло 10 лет, и сегодня я чувствую, насколько правильным было наше решение,

– подчеркнула Карпа.

И поделилась архивными кадрами из ЗАГСа, где они регистрировали свой брак.

В то же время за эти 10 лет супругам пришлось пережить не только счастливые моменты. Ранее Наталья Карпа откровенно рассказывала, что в их браке был непростой период и между ними возник серьезный кризис.