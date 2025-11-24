На фоне слухов о тайном браке: Наталья Могилевская засветилась с обручальным кольцом
- Наталья Могилевская намекнула на тайный брак, показавшись с обручальным кольцом на безымянном пальце.
- Могилевская рассказала об отношениях с Валентином, подчеркнув их верность и судьбоносную встречу, которая состоялась после полномасштабного вторжения.
Народная артистка Украины Наталья Могилевская рассказала об отношениях со своим избранником Валентином. Кроме того, певица подогрела слухи о тайном браке.
Могилевская стала героиней шоу "33 вопроса от Люкс ФМ", где засветилась с кольцом на безымянном пальце правой руки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Наталья Могилевская призналась, что 10 лет была одинокой. Однако впоследствии встретила Валентина.
Одно из главных слов нашего союза с мужем – верность. Мы уже в таком возрасте. Он тоже 10 лет меня ждал. Он был одинок. Он очень хотел, он знал, что встретит... То есть это судьба. Это такая красивая история, как нас свела судьба,
– отметила она.
Артистка рассказала, что они жили на одной улице. Мужчина ежедневно проходил мимо ее дома, однако Могилевская не выходила. Когда началось полномасштабное вторжение, он спас беременную сестру Натальи.
Вывез ее из опасного места. Я была с ним. Вот так мы познакомились. Наш союз – это судьба. Я верю в него, он верит мне на 100%,
– добавила Могилевская.
Заметим, в марте Наталья Могилевская рассказывала в своем инстаграме, что из-за войны они с Валентином решили не тратить деньги на свадьбу, и что они не женаты.
Наталья Могилевская в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Натальи Могилевской?
Напомним, что Наталья Могилевская дважды была замужем. С 2004 до 2005 года была замужем за бизнесменом Дмитрием Чалым, а с 2007 до 2011 года – за бизнесменом Егором Долининым.
Своего нынешнего избранника артистка скрывает и почти ничего не рассказывает о нем. Могилевская делилась, что Валентин не хочет публичности, а она с уважением относится к его решению.
В конце 2023 года Наталья призналась, что они с любимым удочерили двух девочек: Мишель и Софию.