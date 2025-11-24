На тлі чуток про таємний шлюб: Наталія Могилевська засвітилася з обручкою
- Наталія Могилевська натякнула на таємний шлюб, показавшись з обручкою на безіменному пальці.
- Могилевська розповіла про стосунки з Валентином, підкресливши їх вірність і доленосну зустріч, яка відбулася після повномасштабного вторгнення.
Народна артистка України Наталія Могилевська розповіла про стосунки зі своїм обранцем Валентином. Крім того, співачка підігріла чутки про таємний шлюб.
Могилевська стала героїнею шоу "33 запитання від Люкс ФМ", де засвітилася з обручкою на безіменному пальці правої руки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Наталія Могилевська зізналась, що 10 років була самотньою. Однак згодом зустріла Валентина.
Одне з головних слів нашого союзу з чоловіком – вірність. Ми вже в такому віці. Він теж 10 років мене чекав. Він був самотній. Він дуже хотів, він знав, що зустріне… Тобто це доля. Це така красива історія, як нас звела доля,
– зазначила вона.
Артистка розповіла, що вони жили на одній вулиці. Чоловік щодня проходив повз її дім, однак Могилевська не виходила. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він врятував вагітну сестру Наталії.
Вивіз її з небезпечного місця. Я була з ним. Ось так ми познайомились. Наш союз – це доля. Я вірю в нього, він вірить мені на 100%,
– додала Могилевська.
Зауважимо, у березні Наталія Могилевська розповідала у своєму інстаграмі, що через війну вони з Валентином вирішили не витрачати гроші на весілля, і що вони не одружені.
Наталія Могилевська у шоу "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Наталії Могилевської?
Нагадаємо, що Наталія Могилевська двічі була у шлюбі. З 2004 до 2005 року була одружена з бізнесменом Дмитром Чалим, а з 2007 до 2011 року – з бізнесменом Єгором Долініним.
Свого теперішнього обранця артистка приховує та майже нічого не розповідає про нього. Могилевська ділилась, що Валентин не хоче публічності, а вона з повагою ставиться до його рішення.
Наприкінці 2023 року Наталія зізналась, що вони з коханим удочерили двох дівчаток: Мішель і Софію.