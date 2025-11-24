Могилевська стала героїнею шоу "33 запитання від Люкс ФМ", де засвітилася з обручкою на безіменному пальці правої руки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Дивіться також Могилевська та Козловський поцілувались просто під час концерту: момент потрапив на відео

Наталія Могилевська зізналась, що 10 років була самотньою. Однак згодом зустріла Валентина.

Одне з головних слів нашого союзу з чоловіком – вірність. Ми вже в такому віці. Він теж 10 років мене чекав. Він був самотній. Він дуже хотів, він знав, що зустріне… Тобто це доля. Це така красива історія, як нас звела доля,

– зазначила вона.

Артистка розповіла, що вони жили на одній вулиці. Чоловік щодня проходив повз її дім, однак Могилевська не виходила. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він врятував вагітну сестру Наталії.

Вивіз її з небезпечного місця. Я була з ним. Ось так ми познайомились. Наш союз – це доля. Я вірю в нього, він вірить мені на 100%,

– додала Могилевська.

Наталія Могилевська засвітилася з обручкою / Скриншот з відео

Зауважимо, у березні Наталія Могилевська розповідала у своєму інстаграмі, що через війну вони з Валентином вирішили не витрачати гроші на весілля, і що вони не одружені.

Наталія Могилевська у шоу "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Наталії Могилевської?