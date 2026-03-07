Могилевська стала учасницею прем'єрного випуску нового сезону шоу "єПитання", який вийшов 6 березня на Новому каналі, де й висловилась про любов до себе, пише 24 Канал.

В епоху соціальних мереж усі намагаються бути ідеальними. Однак поступово загальноприйнятті правила краси змінюються, а у моді стають чесніть і прийняття власної унікальності.

Наталія Могилевська вважає, що щаслива жінка не буває некрасивою.

Єдине, чого я вчуся все життя, це бути впевненою, розслабленою, щасливою і вірити в те, що мені нічого й нікому не треба доводити. Якщо вимушений робити це, то означає, що ти недостатньо впевнений у собі. Хоч хто б що про тебе думав, цікавить лише одне: що про себе думаєш ти,

– зазначила вона.

Народна артистка України додала: "єдині пластичні операції, які я роблю, це "операції" на своєму серці та зі своїм розумом, щоб він не заважав мені чути серце".

Могилевська переконала, що краса – це про відчуття себе, а не про стандарти.

Перейматися через зовнішні недоліки вважаю дурнею, бо саме так тебе створив Господь, і не треба з ним сперечатися. Єдине, що варто, – зробити все, щоб бути здоровим. Тобто нормальна вага, здорове тіло, красива шкіра – це цілком питання культури та поваги до себе. А от форма ніг або носа вже не мають значення. Бо це те, що ти не можеш змінити, і не варто перейматися через це,

– наголосила співачка.

Наталія Могилевська на шоу "єПитання" / Фото пресслужба Нового каналу

