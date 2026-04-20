Подробицями Могилевська поділилась у проєкті "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс. Журналістка Наталія Тур поспілкувалася зі співачкою під час музичної премії JUNA.

Наталія Могилевська розповіла, що донька її чоловіка закінчила школу в Америці на Wall Street та університет у Лос-Анджелесі. Зараз дівчина працює в Sony Music.

Я не тільки люблю його дітей. Я вважаю, що вони – приклад для моїх, бо вони були найкращими ученицями в школі,
– зазначила співачка.

Онук Валентина та його молодша донька від Могилевської, Софія, одного віку. 1 вересня діти разом йдуть до школи.

І я ще дуже сподіваюсь, що вони стануть парою на бальних танцях, бо вона вже займається. Я дуже хочу, щоб вони разом танцювали. Це величезна сім'я, любов,
– додала Могилевська.

Що відомо про сім'ю Наталії Могилевської?

  • Наталія Могилевська зізнавалась, що 10 років була самотньою, а згодом у її житті з'явився Валентин.

  • Вони познайомилися під час повномасштабного вторгнення, коли чоловік допоміг урятувати вагітну сестру співачки. "Вивіз її з небезпечного місця. Я була з ним. Ось так ми познайомились. Наш союз – це доля. Я вірю в нього, він вірить мені на 100%", – ділилась Могилевська.

  • Народна артистка України та її чоловік удочерили двох дівчат – Мішель та Софію.

  • Могилевська приховує обранця. Відомо, що Валентин народився у Києві. Довгий час він жив у США та розвивав там власний бізнес, а після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну.