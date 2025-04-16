Проводит время с пользой: Наталья Могилевская впервые за долгое время показала 4-летнюю дочь

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников семейным роликом. Она показала, как ее младшая дочь проводит время дома.

Наталья Могилевская поделилась новым видео с 4-летней дочерью Софией. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

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Певица показала, что занимается образованием дочерей. Ее младшая дочь с детства изучает английский язык. В ролике Наталья Могилевская продемонстрировала, как София запоминает новые слова и выводит буквы английского алфавита.

Сонька на английском,

– подписала видео артистка.

Наталья Могилевская показала дочь: видео

Также Наталья Могилевская воспитывает старшую дочь Мишель. На этот раз девочка осталась за кадром.

Ранее Наталья Могилевская показывала, что иногда берет младшую дочь на работу. Как-то София побывала на съемках "Вечернего Квартала", где имела возможность увидеть съемочную площадку, гримерные комнаты и процесс создания спецэффектов.

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