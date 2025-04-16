Проводит время с пользой: Наталья Могилевская впервые за долгое время показала 4-летнюю дочь
- Наталья Могилевская поделилась видео, где ее 4-летняя дочь София изучает английский язык.
Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников семейным роликом. Она показала, как ее младшая дочь проводит время дома.
Наталья Могилевская поделилась новым видео с 4-летней дочерью Софией. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
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Певица показала, что занимается образованием дочерей. Ее младшая дочь с детства изучает английский язык. В ролике Наталья Могилевская продемонстрировала, как София запоминает новые слова и выводит буквы английского алфавита.
Сонька на английском,
– подписала видео артистка.
Наталья Могилевская показала дочь: видео
Также Наталья Могилевская воспитывает старшую дочь Мишель. На этот раз девочка осталась за кадром.
Ранее Наталья Могилевская показывала, что иногда берет младшую дочь на работу. Как-то София побывала на съемках "Вечернего Квартала", где имела возможность увидеть съемочную площадку, гримерные комнаты и процесс создания спецэффектов.
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