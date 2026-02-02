Укр Рус
2 февраля, 22:45
3
Обновлено - 23:06, 2 февраля

Певица Наталья Могилевская попала в ДТП

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Могилевская попала в аварию.
  • Она рассказала о причине инцидента.

Вечером 2 февраля известная украинская певица Наталья Могилевская попала в аварию. В ДТП с ее участием столкнулись 3 автомобиля.

О том, что произошло на дороге рассказала сама артистка.

Читайте также У группы АНТИТЕЛА сгорело оборудование прямо перед концертом

Как Могилевская попала в ДТП?

Певица сняла видео, на котором рассказала, что попала в аварию. По словам Натальи, столкновение машин произошло из-за гололеда. Она показала кадры с места пришествия и добавила, что ожидает такси. Сама артистка, судя по ее сторис, не пострадала.

Могилевская рассказала, что попала в аварию: смотрите видео

Отметим, Могилевская стала мамой для двух приемных дочерей – сестер Мишель и Софии, которых удочерила вместе с любимым в начале полномасштабной войны. В настоящее время исполнительница проживает в Киеве вместе с дочками, объединяя творческую карьеру с волонтерством и материнством. 

Любопытно! Настоящая фамилия певицы – Могила. Она сменила его на сценический вариант "Могилевская", чтобы он звучал более мелодично и привлекательно для публики шоу-бизнеса. 

Кто еще из украинских знаменитостей попадал в ДТП? 

  • Украинская певица Lida Lee 8 марта 2025 попала в аварию в Киеве. Ее автомобиль столкнулся с другой машиной, в результате чего на кузове появились вмятины и царапины. Из-за повреждения транспортное средство не могло продолжать движение, поэтому артистке пришлось вызвать эвакуатор. К счастью, сама исполнительница не получила травм. 

  • Еще один случай произошел в ноябре 2024 года с певицей SKYLERR: ночью в столице, когда она направлялась на поезд, ее автомобиль попал в ДТП. Исполнительница осталась невредимой. 

  • Со своей стороны певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) поделился деталями аварии, в которую он попал еще в 2024 году. Артист обнародовал жуткие фото с места происшествия, отметив, что сильно ударился головой о лобовое стекло, но чудом выжил.