Певица Наталья Могилевская попала в ДТП

Вечером 2 февраля известная украинская певица Наталья Могилевская попала в аварию. В ДТП с ее участием столкнулись 3 автомобиля.

О том, что произошло на дороге рассказала сама артистка.

Как Могилевская попала в ДТП?

Певица сняла видео, на котором рассказала, что попала в аварию. По словам Натальи, столкновение машин произошло из-за гололеда. Она показала кадры с места пришествия и добавила, что ожидает такси. Сама артистка, судя по ее сторис, не пострадала.

Могилевская рассказала, что попала в аварию: смотрите видео

Отметим, Могилевская стала мамой для двух приемных дочерей – сестер Мишель и Софии, которых удочерила вместе с любимым в начале полномасштабной войны. В настоящее время исполнительница проживает в Киеве вместе с дочками, объединяя творческую карьеру с волонтерством и материнством.

Любопытно! Настоящая фамилия певицы – Могила. Она сменила его на сценический вариант "Могилевская", чтобы он звучал более мелодично и привлекательно для публики шоу-бизнеса.

