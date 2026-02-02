Певица Наталья Могилевская попала в ДТП
- Могилевская попала в аварию.
- Она рассказала о причине инцидента.
Вечером 2 февраля известная украинская певица Наталья Могилевская попала в аварию. В ДТП с ее участием столкнулись 3 автомобиля.
О том, что произошло на дороге рассказала сама артистка.
Как Могилевская попала в ДТП?
Певица сняла видео, на котором рассказала, что попала в аварию. По словам Натальи, столкновение машин произошло из-за гололеда. Она показала кадры с места пришествия и добавила, что ожидает такси. Сама артистка, судя по ее сторис, не пострадала.
Могилевская рассказала, что попала в аварию: смотрите видео
Отметим, Могилевская стала мамой для двух приемных дочерей – сестер Мишель и Софии, которых удочерила вместе с любимым в начале полномасштабной войны. В настоящее время исполнительница проживает в Киеве вместе с дочками, объединяя творческую карьеру с волонтерством и материнством.
Любопытно! Настоящая фамилия певицы – Могила. Она сменила его на сценический вариант "Могилевская", чтобы он звучал более мелодично и привлекательно для публики шоу-бизнеса.
Кто еще из украинских знаменитостей попадал в ДТП?
Украинская певица Lida Lee 8 марта 2025 попала в аварию в Киеве. Ее автомобиль столкнулся с другой машиной, в результате чего на кузове появились вмятины и царапины. Из-за повреждения транспортное средство не могло продолжать движение, поэтому артистке пришлось вызвать эвакуатор. К счастью, сама исполнительница не получила травм.
Еще один случай произошел в ноябре 2024 года с певицей SKYLERR: ночью в столице, когда она направлялась на поезд, ее автомобиль попал в ДТП. Исполнительница осталась невредимой.
Со своей стороны певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) поделился деталями аварии, в которую он попал еще в 2024 году. Артист обнародовал жуткие фото с места происшествия, отметив, что сильно ударился головой о лобовое стекло, но чудом выжил.