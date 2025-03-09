К тому же стало известно, пострадала ли сама знаменитость. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

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Автомобиль певицы столкнулся с другой машиной. В результате аварии авто Lida Lee получило царапины и вмятины на кузове, а также пробитое колесо. Из-за поврежденного колеса машина не могла двигаться, поэтому артистке пришлось вызвать эвакуатор. Сама Лидия, судя по сторис, не пострадала.

Будьте внимательны на дорогах. И это ссылка не мне,

– прокомментировала ситуацию певица в своих сториз, намекая, что она не была виновницей аварии.



Lida Lee попала в ДТП / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто еще из украинских звезд недавно попал в ДТП

Об этом рассказал певец Parfeniuk и поделился кадрами разбитой машины. По словам певца, эта авария произошла еще в 2024 году, однако он тогда решил это скрыть.

В ноябре 2024 года певица SKYLERR тоже попала в ДТП. К счастью, артистка осталась невредима, однако авто ее пострадало.