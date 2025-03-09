До того ж стало відомо, чи постраждала сама знаменитість. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

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Автомобіль співачки зіткнувся з іншою машиною. В результаті аварії авто Lida Lee отримало подряпини та вм'ятини на кузові, а також пробите колесо. Через пошкоджене колесо машина не могла рухатись, тому артистці довелось викликати евакуатор. Сама Лідія, судячи зі сторіс, не постраждала.

Будьте уважні на дорогах. І це посилання не мені,

– прокоментувала ситуацію співачка у своїх сторіз, натякаючи, що вона не була винуватицею аварії.



Lida Lee потрапила в ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто ще з українських зірок нещодавно потрапив у ДТП

Про це розповів співак Parfeniuk та поділився кадрами розтрощеної автівки. За словами співака, ця аварія сталася ще у 2024 році, проте він тоді вирішив це приховати.

У листопаді 2024 року співачка SKYLERR теж потрапила в ДТП. На щастя, артистка залишилась неушкоджена, проте авто її постраждало.