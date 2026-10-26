Заняла тренерское кресло: Могилевская привела младшую дочь на съемки шоу Голос страны

Певица и тренерка шоу Голос страны Наталья Могилевская устроила своей младшей дочери Софии настоящий звездный день на площадке проекта. Девочка не только увидела рабочие будни мамы-тренерки, но и успела лично опробовать знаменитое красное кресло и познакомиться с Тиной Кароль.

Звездная мама устроила для девочки полноценную экскурсию по съемочной площадке. Она показала малышке, как устроены кресла тренеров, и доступно объяснила сложный процесс отбора вокалистов. Трогательное видео с экскурсии артистка выложила в своем инстаграме.

София быстро освоилась на работе у мамы и даже попробовала себя в роли настоящего наставника. Она с восторгом нажимала на красную кнопку, лакомилась вкусностями и знакомилась с коллегами Могилевской, в частности с Тиной Кароль.

Дочь Могилевской за кулисами шоу Голос страны: смотрите видео

Соня приехала к маме на работу и оказалась в тренерском кресле. Прошли экскурсию по площадке, полакомились вкусностями и много раз нажали на красную кнопку. План выполнен,

– поделилась Наталья Могилевская.

Видно, как материнство сильно изменило певицу, ведь она долгое время посвящала себя исключительно сцене. Звезда искренне убеждена, что приемные дочери нашли ее именно тогда, когда она была внутренне готова к семье.

Новый сезон вокального шоу впечатляет не только семейными гостями, но и яркими выступлениями участников. Недавно во время своего выступления возлюбленная актера Тараса Цимбалюка великолепно спела в рамках проекта и даже заставила Кароль танцевать босиком.