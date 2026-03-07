Переживать из-за внешних недостатков считаю глупостью, – Могилевская высказалась о любви к себе
Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась собственными мыслями на тему любви к себе. Певица рассказала, что для нее значит быть красивой.
Могилевская стала участницей премьерного выпуска нового сезона шоу "еПитання", который вышел 6 марта на Новом канале, где и высказалась о любви к себе, пишет 24 Канал.
В эпоху социальных сетей все пытаются быть идеальными. Однако постепенно общепринятые правила красоты меняются, а в моде становятся честность и принятие собственной уникальности.
Единственное, чему я учусь всю жизнь, это быть уверенной, расслабленной, счастливой и верить в то, что мне ничего и никому не надо доказывать. Если вынужден делать это, то значит, что ты недостаточно уверен в себе. Кто бы что о тебе ни думал, интересует только одно: что о себе думаешь ты,
– отметила она.
Народная артистка Украины добавила: "единственные пластические операции, которые я делаю, это "операции" на своем сердце и со своим умом, чтобы он не мешал мне слышать сердце".
Могилевская убедила, что красота – это про ощущение себя, а не про стандарты.
Переживать из-за внешних недостатков считаю глупостью, потому что именно так тебя создал Господь, и не надо с ним спорить. Единственное, что стоит, – сделать все, чтобы быть здоровым. То есть нормальный вес, здоровое тело, красивая кожа – это вполне вопрос культуры и уважения к себе. А вот форма ног или носа уже не имеют значения. Потому что это то, что ты не можешь изменить, и не стоит переживать из-за этого,
– подчеркнула певица.
Наталья Могилевская о режиме питания и уколах красоты
В прошлом году в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ" Наталья Могилевская рассказала о своем режиме питания. Певица ест 1-2 раза в день, но не вечером. Когда надо похудеть, то употребляет овощи.
В то же время Могилевская призналась, что иногда срывается, в частности когда устала.
Также народная артистка Украины против уколов красоты. "Потому что потом это все утяжеляет и меняет лицо. Это страшная вещь. Единственное, что я делаю – раз в год, полтора, а то и два – ботокс в лоб. У меня там огромная, мощная мышца. И у отца такой был, и у сестры", – поделилась она.