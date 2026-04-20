Это огромная семья, – Могилевская рассказала о детях и внуке своего мужа
Наталья Могилевская рассказала о детях своего мужа Валентина от предыдущего брака. У избранника народной артистки Украины также есть внук.
Подробностями Могилевская поделилась в проекте "Тур звездами", что выходит на ютуб-канале Радио Люкс. Журналистка Наталья Тур пообщалась с певицей во время музыкальной премии JUNA.
Наталья Могилевская рассказала, что дочь ее мужа окончила школу в Америке на Wall Street и университет в Лос-Анджелесе. Сейчас девушка работает в Sony Music.
Я не только люблю его детей. Я считаю, что они – пример для моих, потому что они были лучшими ученицами в школе,
– отметила певица.
Внук Валентина и его младшая дочь от Могилевской, София, одного возраста. 1 сентября дети вместе идут в школу.
И я еще очень надеюсь, что они станут парой на бальных танцах, потому что она уже занимается. Я очень хочу, чтобы они вместе танцевали. Это огромная семья, любовь,
– добавила Могилевская.
Что известно о семье Натальи Могилевской?
Наталья Могилевская признавалась, что 10 лет была одинокой, а потом в ее жизни появился Валентин.
Они познакомились во время полномасштабного вторжения, когда мужчина помог спасти беременную сестру певицы. "Вывез ее из опасного места. Я была с ним. Вот так мы познакомились. Наш союз – это судьба. Я верю в него, он верит мне на 100%", – делилась Могилевская.
Народная артистка Украины и ее муж удочерили двух девочек – Мишель и Софию.
Могилевская скрывает избранника. Известно, что Валентин родился в Киеве. Долгое время он жил в США и развивал там собственный бизнес, а после 24 февраля 2022 года вернулся в Украину.