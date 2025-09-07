Украинская певица Наталья Могилевская уже более трех лет счастлива в новых отношениях. И впервые откровенно рассказала, почему пока не планирует свадьбу.

Артистка призналась, что во время полномасштабной войны устраивать громкие праздники неуместно. Я даже собственный 50-летний юбилей не праздновала, поэтому какая может быть свадьба? Считаю, что сейчас это не ко времени,

– объяснила Могилевская. Что известно о партнере Натальи Могилевской? Ее возлюбленного зовут Валентин. Они познакомились в первую неделю после начала вторжения – именно он помог певице эвакуировать из Киева беременную сестру.

Валентин родился в столице, но долгое время жил в США, где развивал собственный бизнес. Его мама – гречанка, поэтому мужчина имеет греческие корни. После 24 февраля 2022 года он вернулся в Украину и активно занимается волонтерством.

Известно, что Валентин старше Натальи. Уже через полгода после знакомства пара решилась на важный шаг – усыновила двух детей. Теперь у Могилевской и ее избранника есть дочери: 13-летняя Мишель и 5-летняя София. Из-за вопросов безопасности социальные службы не позволяют показывать их публично.

Сейчас старшая девочка уже учится в лицее и осваивает профессию, а младшая посещает pre-school: там дети готовятся к обучению в первом классе.