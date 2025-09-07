Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

Не пропустите Футболист "Динамо" Бражко сделал предложение Даше Квитковой: сколько стоит ее кольцо

Артистка призналась, что во время полномасштабной войны устраивать громкие праздники неуместно.

Я даже собственный 50-летний юбилей не праздновала, поэтому какая может быть свадьба? Считаю, что сейчас это не ко времени,

– объяснила Могилевская.

Что известно о партнере Натальи Могилевской?