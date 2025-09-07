Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

Артистка зізналася, що у час повномасштабної війни влаштовувати гучні свята недоречно.

Я навіть власний 50-річний ювілей не святкувала, тож яке може бути весілля? Вважаю, що зараз це не на часі,

– пояснила Могилевська.

Що відомо про партнера Наталії Могилевської?