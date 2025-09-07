Особливу увагу привернула каблучка Даші, тож ЗМІ вже розсекретили вартість прикраси, передає Show 24.

До теми Даша Квіткова відповіла, чи вагітна від Володимира Бражка

Так, ймовірно, що Володимир зробив пропозицію руки та серця з каблучкою від Cartier, вартість якої на сайті бренду коливається від 82 до 132 тисяч доларів – усе залежить від обраного розміру каменю.

У центрі прикраси – діамант грушоподібної форми, який обрамлений дрібними камінцями.



Каблучка, яка схожа на ту, з якою Володимир Бражко освідчився Даші Квітковій / Скриншот з сайту Cartier

Каблучка виготовлена з платини 950/1000 – це означає, що 95% металу становить чиста платина, а решта 5% – домішки, які додають міцності.

Для довідки! Платина 950/1000 вважається дуже високим показником чистоти. Чим ближче число до 1000, тим дорожчий і якісніший метал.

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?