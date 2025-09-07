Особое внимание привлекло кольцо Даши, поэтому СМИ уже рассекретили стоимость украшения, передает Show 24.

Так, вероятно, что Владимир сделал предложение руки и сердца с кольцом от Cartier, стоимость которого на сайте бренда колеблется от 82 до 132 тысяч долларов – все зависит от выбранного размера камня.

В центре украшения – бриллиант грушевидной формы, который обрамлен мелкими камнями.



Кольцо, которое похоже на то, с которым Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой / Скриншот с сайта Cartier

Кольцо изготовлено из платины 950/1000 – это означает, что 95% металла составляет чистая платина, а остальные 5% – примеси, которые добавляют прочности.

Для справки! Платина 950/1000 считается очень высоким показателем чистоты. Чем ближе число к 1000, тем дороже и качественнее металл.

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Владимира Бражка?