Українська співачка Наталія Могилевська вже понад три роки щаслива у нових стосунках. І вперше відверто розповіла, чому поки не планує весілля.

Артистка зізналася, що у час повномасштабної війни влаштовувати гучні свята недоречно. Я навіть власний 50-річний ювілей не святкувала, тож яке може бути весілля? Вважаю, що зараз це не на часі,

– пояснила Могилевська. Що відомо про партнера Наталії Могилевської? Її коханого звати Валентин. Вони познайомилися у перший тиждень після початку вторгнення – саме він допоміг співачці евакуювати з Києва вагітну сестру.

Валентин народився у столиці, але тривалий час жив у США, де розвивав власний бізнес. Його мама – грекиня, тож чоловік має грецьке коріння. Після 24 лютого 2022 року він повернувся в Україну і активно займається волонтерством.

Відомо, що Валентин старший за Наталію. Вже через пів року після знайомства пара наважилася на важливий крок – усиновила двох дітей. Тепер у Могилевської та її обранця є доньки: 13-річна Мішель та 5-річна Софія. Через питання безпеки соціальні служби не дозволяють показувати їх публічно.

Зараз старша дівчинка вже навчається у ліцеї та опановує професію, а молодша відвідує pre-school: там діти готуються до навчання у першому класі.