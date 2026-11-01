Годы молчания и семейные обиды: почему Наталья и Ольга Сумские не могут помириться
Родные сестры вновь встретятся на одной съемочной площадке, однако за кулисами их совместной работы скрывается история, которая на протяжении многих лет привлекает внимание публики.
Украинские актрисы Наталья и Ольга Сумские сыграют в продолжении комедии "НУ МАМ 2", премьера которой запланирована на 4 марта 2027 года. Однако возвращение сестер к совместной работе не означает, что они восстановили близкие отношения. 24 Канал рассказывает, что известно о причинах их конфликта, как на него повлияли семейные обстоятельства и осталась ли у Ольги надежда на примирение.
От общей профессии к многолетнему отчуждению
Наталья и Ольга Сумские выросли в актерской семье и сами стали известными представительницами украинского театра и кино. Старшая сестра в свое время помогла младшей сделать первые шаги в кинематографе. Ольга даже называла Наталью своей второй мамой и крестной мамой в кино.
Однако со временем отношения между ними изменились. В публичном пространстве о напряженности в семье заговорили еще в 2021 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину эта тема приобрела новое звучание.
В то же время точный момент, когда сестры окончательно отдалились друг от друга, они публично не называли. В разные годы Ольга говорила о недоразумениях, разных взглядах на жизнь и инициативе старшей сестры прекратить общение. Поэтому сводить многолетний конфликт к одной ссоре было бы неправильно.
Почему в семье возникли разногласия
Одной из тем, которая могла усилить напряжение, стала позиция старшей дочери Ольги Сумской – актрисы Антонины Паперной. Она продолжает жить и работать в России, а после начала полномасштабной войны не высказала публичной позиции по поводу российской агрессии, что вызвало критику в Украине.
Сын Натальи Сумской Вячеслав Хостикоев подверг критике двоюродную сестру Антонину Паперну за то, что она живет в России и не высказывается о войне. Ольга Сумская возмутилась заголовком в интервью племянника, в котором говорилось о заработках ее дочери в Москве, и назвала кого-то из причастных к публикации "отвратительным чудовищем". Впоследствии Вячеслав объяснил, что не хотел нападать на родственницу, а его отец Анатолий Хостикоев вступился за Ольгу, отметив, что понимает ее желание защищать дочь.
Ольга Сумская не скрывала, что ей больно
В декабре 2024 года Ольга в интервью "Люкс FM" рассказала, что прекращение общения стало для нее сильным потрясением. Актриса призналась, что не понимала окончательного решения сестры и хотела бы уладить недоразумение. Она подчеркивала, что готова к диалогу и не хочет терять семейную связь.
В начале 2025 года Ольга даже сообщала о примирении. Однако впоследствии стало ясно, что конфликт не исчерпан. В марте 2026 года актриса вновь прокомментировала ситуацию и отметила, что ее попытки наладить контакт не дали желаемого результата.
Что означает их новая встреча в кино
В октябре 2026 года стало известно, что Наталья и Ольга Сумские присоединились к съемкам комедии "НУ МАМ 2". Пока что создатели не раскрыли подробностей о ролях сестер. Поэтому неизвестно, сколько совместных сцен будет у актрис и предполагает ли их участие тесное взаимодействие на съемочной площадке.
Кстати, недавно Наталья Сумская оказалась в центре внимания из-за Радиодиктанта-2026, текст которого вызвал у нее определенные замечания.