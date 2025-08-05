В сети не раз появляются слухи, что украинские журналисты получают деньги за интервью со знаменитостями. Известная телеведущая Наталья Тур, которая ведет программу "Тур звездами" и регулярно общается с актерами, певцами и другими публичными людьми, решила расставить все точки над "і".

Она призналась, получала ли когда-то деньги от звезд за интервью с ними. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Мув к нам".

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Наталья заверила: ни одна звезда ей никогда не платила за интервью.

Никаких коммерческих предложений не было, потому что, во-первых, время сейчас не то и артисты, мне кажется, боятся такое предлагать. Во-вторых, мы бы и не брали такое в эфир,

– объяснила ведущая.

Тур также добавила, что обычно работает на масштабных событиях, где берет короткие комментарии у знаменитостей. По ее словам, случалось, что молодые исполнители сами подходили, просили об интервью, но не могли четко сформулировать свои мысли. В таких случаях она решала не включать эти фрагменты в выпуск.

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Зато другой известный интервьюер Слава Демин ранее рассказывал, что некоторые его интервью были коммерческими – звезды сами оплачивали выход выпуска с ними. В одном из случаев гостья заплатила около 3 тысяч долларов, а когда видео набрало более 100 тысяч просмотров, попросила его удалить и была готова еще раз заплатить, чтобы убрать материал из публичного доступа.