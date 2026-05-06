Теперь является рупором, – Наталья Валевская высказалась о предательнице Повалий
- Наталья Валевская высказалась о пророссийской позиции Таисии Повалий, отметив, что она стала рупором врага.
- Валевская критикует артистов в политике, называя их "политическими импотентами" за отсутствие действий в Верховной Раде.
Победительница проекта "Шанс" Наталья Валевская высказалась о предательнице Таисии Повалий. Последняя поддерживает Владимира Путина и войну России против Украины и известна антиукраинскими заявлениями.
Валевская прокомментировала позицию Повалий в интервью Наталье Влащенко.
Тоже интересно Они родились в Украине, но стали очень популярными звездами России
Наталья Валевская отметила, что если бы имела номер телефона Таисии Повалий, то позвонила бы и спросила, почему она выбрала пророссийскую позицию.
Каждый артист имеет выбор: что говорить, что не говорить. Наверное, она приняла стопроцентную позицию врага и теперь является рупором. Все же госпожа Таисия была причастна к политике, и она выполняет еще и политическую роль,
– сказала Валевская.
Для справки! Таисия Повалий была народным депутатом Украины от "Партии регионов", которую впоследствии запретили.
Наталья назвала артистов, которые идут в Верховную Раду, "политическими импотентами".
Им дают возможность занять место в избирательном списке той или иной партии. Обычно это игра, и есть условия игры. Их, наверняка, озвучили: за какие берега заплывать, а за какие нет. Наверняка, у них были рты заклеены или руки связаны. Но хотя бы пару законопроектов... Там (в политике – 24 Канал) столько ученых, столько светлых умов, людей, которые готовы стать соавторами законопроектов, которые бы очень хорошо рухнули реформу в искусстве,
– считает певица.
Интервью с Натальей Валевской: смотрите видео онлайн
Кстати, в интервью Дмитрию Гордону Иво Бобул заявил, что Повалий "травили" и "пускали на растерзание" в Украине, поэтому она уехала в Россию. Однако он добавил, что не оправдывает предательницу.
У Таисии Повалий конфисковали имущество
Напомним, в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество Таисии Повалий. Речь идет об автомобиле BMW, правах на девять песен и объектах недвижимости.
Недавно журналисты показали конфискованный дом певицы. Бело-голубой особняк расположен под Киевом, в Петропавловской Борщаговке.
Председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталух сообщил, что средства с его реализации пойдут на поддержку Сил обороны Украины. Дом планируют выставить на открытый аукцион по его рыночной стоимости