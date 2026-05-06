Теперь является рупором, – Наталья Валевская высказалась о предательнице Повалий

Победительница проекта "Шанс" Наталья Валевская высказалась о предательнице Таисии Повалий. Последняя поддерживает Владимира Путина и войну России против Украины и известна антиукраинскими заявлениями.

Валевская прокомментировала позицию Повалий в интервью Наталье Влащенко.

Наталья Валевская отметила, что если бы имела номер телефона Таисии Повалий, то позвонила бы и спросила, почему она выбрала пророссийскую позицию.

Каждый артист имеет выбор: что говорить, что не говорить. Наверное, она приняла стопроцентную позицию врага и теперь является рупором. Все же госпожа Таисия была причастна к политике, и она выполняет еще и политическую роль,

– сказала Валевская.

Для справки! Таисия Повалий была народным депутатом Украины от "Партии регионов", которую впоследствии запретили.

Наталья назвала артистов, которые идут в Верховную Раду, "политическими импотентами".

Им дают возможность занять место в избирательном списке той или иной партии. Обычно это игра, и есть условия игры. Их, наверняка, озвучили: за какие берега заплывать, а за какие нет. Наверняка, у них были рты заклеены или руки связаны. Но хотя бы пару законопроектов... Там (в политике – 24 Канал) столько ученых, столько светлых умов, людей, которые готовы стать соавторами законопроектов, которые бы очень хорошо рухнули реформу в искусстве,

– считает певица.

Кстати, в интервью Дмитрию Гордону Иво Бобул заявил, что Повалий "травили" и "пускали на растерзание" в Украине, поэтому она уехала в Россию. Однако он добавил, что не оправдывает предательницу.

У Таисии Повалий конфисковали имущество

Напомним, в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество Таисии Повалий. Речь идет об автомобиле BMW, правах на девять песен и объектах недвижимости.

Недавно журналисты показали конфискованный дом певицы. Бело-голубой особняк расположен под Киевом, в Петропавловской Борщаговке.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталух сообщил, что средства с его реализации пойдут на поддержку Сил обороны Украины. Дом планируют выставить на открытый аукцион по его рыночной стоимости