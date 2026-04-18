Впервые после решения о конфискации журналистов впустили в дом Таисии Повалий. Журналисты ТСН показали, как он выглядит.

К слову Они были ведущими и судьями в украинских шоу, но оказались предателями

Таисия Повалий владела бело-голубым имением под Киевом, что расположен в Петропавловской Борщаговке. Внутри – рояль, музыкальные награды, множество дисков и многочисленные изображения певицы и ее мужа.

В доме неубрано, поэтому складывается впечатление, что из него выезжали внезапно. Привлекают внимание лекарства, свидетельство о браке. Также на территории имения есть бассейн, сауна, беседка и бильярдная.

Мне кажется, что дома у вас больше нет. Государство Украина может предоставить что-то типа места ограничения свободы – посидеть подумать – СИЗО. А этот дом конфискован, и с его реализации средства пойдут на поддержку Сил обороны Украины,

– сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталуха.

В ближайшее время имение предательницы выставят на открытый аукцион по его рыночной стоимости. Таисия Повалий не сможет его приобрести, ведь получила российский паспорт.

Как отреагировал сын Таисии Повалий?

Денис Повалий, который выехал за границу с начала полномасштабного вторжения, отреагировал на последние новости на своей странице в инстаграме. Он сообщил, что его апелляция была отклонена.

Наш дом окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, что ухаживала за ним вместе с животными на улицу, даже не позволив забрать собственные вещи,

– заявил сын Таисии Повалий.

В одном из комментариев Денис Повалий отметил, что это был не просто дом его матери, а их "общий дом".

Напомним, еще в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации имущества Таисии Повалий. Денис Повалий тогда возмутился, потому что отметил, что не все жители этого дома разделяют позицию предательницы. Мужчина назвал конфискацию "совковым методом".