Наталка Денисенко поделилась подробностями развода с Андреем Фединчиком. Актриса рассказала, кто стал инициатором и какие между ними отношения сейчас.

О личной жизни Денисенко заговорила в интервью журналу Playboy, передает Show 24. Она стала героиней digital-обложки.

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Наталка Денисенко подтвердила развод с мужем только недавно, хотя слухи ходили в сети с апреля. Актриса призналась, что не рассказывала об изменениях в личной жизни, ведь до сих пор проживает этот опыт.

Это очень сложно и больно, хоть и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения – невозможно,

– призналась Денисенко.

Она добавила, что уважает совместное прошлое с Андреем Фединчиком, поскольку оно было замечательным.

Какие отношения между Денисенко и Фединчиком сейчас?

Наталья поделилась, что много работала над собой и своим состоянием, поэтому сейчас ей легче. Денисенко пытается строить здоровые отношения с Фединчиком ради их сына Андрея.

Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сыночек это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья оставалась семьей независимо от обстоятельств,

– отметила актриса.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото из инстаграма актрисы

Ранее мы сообщали, что Ольга Горбачева объявила о разводе с Юрием Никитиным.