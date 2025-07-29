Уже долгое время в сети ходят слухи, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик развелись. В новом интервью актриса подтвердила, что их брак подошел к завершению.

Подробностями Денисенко пообещала поделиться вскоре. Пишет Show 24 со ссылкой на проект "Тур по звездам".

К слову Наталья Денисенко впервые прокомментировала слухи о разводе: "У каждого своя правда"

Ведущая Наталья Тур спросила у Наталки Денисенко, готова ли она уже говорить на тему развода с Андреем Фединчиком. Актриса ответила, что скоро выйдет интервью, где она расскажет подробности.

Да, я готова об этом говорить. Не могу сказать, что я все пережила в своей душе относительно этой темы. Но где-то на этой неделе мы готовим интервью, где я смогу расставить все точки над "і". Я думаю, стоит дождаться этих новостей, и все будет понятно,

– сообщила Денисенко.

Отвечая на вопрос о воспитании сына, Денисенко вспомнила Фединчика, назвав его бывшим мужем. Тем самым она подтвердила развод. Актриса поделилась, какими качествами хочет наделить малого Андрея.

Мой бывший муж Андрей Фединчик говорит, что я очень его избаловала своей женской любовью, нежностью. Но сейчас у него есть все возможности быть с ним рядом больше времени и воспитывать его. Мне кажется, что я закладываю в него то, что женщина – она такая нежная, умеет любить, заботиться,

– рассказала актриса.

Для справки! Во время полномасштабного вторжения Андрей Фединчик стал на защиту Украины. В конце прошлого года актер перенес сложную операцию – у него разрушились диски в поясничном отделе позвоночника. Сейчас актер восстанавливается.

Наталка Денисенко в проекте "Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Коротко об отношениях Наталки Денисенко и Андрея Фединчика