Видимся почти каждый день, – Денисенко рассказала об отношениях с экс-супругом после громкого развода

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик расстались, однако поддерживают общение ради сына. На днях актриса рассказала, как у эксов складываются отношения после сложного периода.

Наталья Денисенко в комментарии "ТСН. Гламур" рассказала, что видится с бывшим мужем очень часто. Так экс-супруги пытаются компенсировать время, когда их сын не видел отца из-за службы.

К слову Денисенко заявила о попадании в соседний ЖК и рассказала, как сын отреагировал на ночной обстрел

Мы видимся почти каждый день. Потому что стараюсь сделать так, чтобы Андрюша с папой чаще виделся. В тот период, когда Андрей был военным, сын не видел папу. Поэтому сейчас по возможности каждое утро он приходит, чтобы отвести в школу, – поделилась актриса.



Андрей Фединчик с сыном / Фото из инстаграма Натальи Денисенко

Денисенко добавила, что для нее сейчас главное – комфорт и положительные эмоции сына. Но заметила, что ее отношения с Андреем Фединчиком сложно назвать хорошими.

"Мне безразлично, будет ли он обижаться, но самое главное, чтобы наш ребенок был влюблен. Я не могу сказать, что теплые отношения, но мы хорошие родители", – рассказала актриса.

Отметим, Андрей Фединчик служил в ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Актер демобилизовался в сентябре 2025 года по заключению ВВК. Перед этим он перенес операцию, во время которой ему установили титановую конструкцию в позвоночник, о чем Фединчик рассказал Алине Доротюк.

Что известно о разводе Денисенко и Фединчика?

Еще весной прошлого года в сети появились слухи о том, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик разводятся. В судебных реестрах сначала появилось заявление, а впоследствии и решение о расторжении брака. Однако пара еще долгое время не комментировала личную жизнь.

Только летом Наталья Денисенко подтвердила, что действительно развелась. Она рассказала, что одной из причин стала полномасштабная война. По словам актрисы, из-за службы мужа ей пришлось взять на себя больше ответственности.

Андрей Фединчик взамен обвинял бывшую жену в измене. Отметим, Сейчас Наталья Денисенко находится в отношениях с Юрием Савранским.