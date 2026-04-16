Денисенко вышла на связь к подписчикам в инстаграме.

Наталка Денисенко рассказала, что утром Андрей пошел в школу, а она отходит от тяжелой ночи.

Попадание в соседний ЖК. Впервые за всю войну Андрюша дома слышал взрывы. Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших,

– написала актриса.

Денисенко также показала скриншот переписки с учительницей сына. Она рассказала, что мальчик уже чувствует себя лучше, хорошо ведет себя и активно работал на уроке.

Спрашивала за ночь, то говорил, что кричал и из-за взрывов не мог спать, то мама пришла и ушки закрывала,

– добавила учительница.

Наталья Денисенко вышла на связь после обстрела / Скриншот из инстаграма актрисы

Владимир Зеленский сообщил в инстаграме, что со дня 15 апреля Россия выпустила по Украине почти 700 дронов, а ночью летели баллистические и крылатые ракеты. Силы ПВО сбили 636 дронов и часть ракет.

Президент Украины рассказал, что есть повреждения обычных домов. К сожалению, в Одессе, Киеве и Днепре погибли люди. Россия, в частности, убила 12-летнего мальчика. Также есть много раненых.

