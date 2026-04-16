Денисенко вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі.
Наталка Денисенко розповіла, що вранці Андрій пішов до школи, а вона відходить від важкої ночі.
Влучання у сусідній ЖК. Уперше за всю війну Андрійко вдома чув вибухи. Мої співчуття постраждалим і сім'ям загиблих,
– написала акторка.
Денисенко також показала скриншот листування з вчителькою сина. Вона розповіла, що хлопчик уже почувається краще, добре поводиться та активно працював на уроці.
Запитувала за ніч, то казав, що кричав і через вибухи не міг спати, то мама прийшла і вушка закривала,
– додала вчителька.
Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після обстрілу / Скриншот з інстаграму акторки
Володимир Зеленський повідомив в інстаграмі, що з дня 15 квітня Росія випустила по Україні майже 700 дронів, а вночі летіли балістичні та крилаті ракети. Сили ППО збили 636 дронів і частину ракет.
Президент України розповів, що є пошкодження звичайних будинків. На жаль, в Одесі, Києві та Дніпрі загинули люди. Росія, зокрема, вбила 12-річного хлопчика. Також є багато поранених.
Які наслідки нічного обстрілу України?
У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку у Подільському районі. Крім того, постраждали виробничий майданчик ДТЕК, будинки, готель, офісний центр, автосалон, заправна станція, ТРЦ.
Відомо про чотирьох загиблих у столиці, серед яких 12-річний хлопчик. Також Росія вбила охоронців автосалону в Оболонському районі – Юрія та Сергія.
В Одесі зафіксовані значні руйнування об'єктів портової, критичної та житлової інфраструктури. У Дніпрі зруйнований житловий будинок, де розташовувався центр православної культури, пов'язаний з Українською православною церквою Московського патріархату.
Ворог також атакував дронами Харків. Мер Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі, що наслідки зафіксували у кількох районах, у місті є постраждалі.