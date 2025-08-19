Наталка Денисенко, которая развелась с мужем, прокомментировала слухи о новом романе
- Наталка Денисенко до сих пор переживает развод с Андреем Фединчиком, с которым воспитывает сына, и не раскрыла причин разрыва.
- Актриса отметила, что они с Андреем будут поддерживать хорошие отношения ради сына, и отвергла слухи о новом романе.
Наталка Денисенко высказалась о разводе с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком, с которым вместе воспитывает сына Андрея. Актриса также призналась, начала ли получать больше внимания от мужчин.
Подробностями личной жизни Денисенко поделилась в новом интервью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам".
Кстати Наталка Денисенко честно призналась, ходила ли на свидания после развода с мужем
Наталка Денисенко призналась, что все еще переживает развод с мужем.
Это определенный процесс, который надо пережить очень долго, и я уверена, что это не займет день, или два, или неделю. Нужно время, чтобы вообще понять, что вот так оно в моей жизни,
– заметила она.
В сети ходили слухи, что актриса уже закрутила новый роман, однако эту информацию она не подтвердила. Более того, Денисенко рассказала, что после развода ухажеров не стало больше.
Наташа заверила, что они с Андреем Фединчиком и в дальнейшем будут поддерживать хорошие отношения ради сына.
Андрюша чувствует, что мама и папа его любят. Ну и вообще, Андрей очень хороший папа. Я и Андрюше говорю, что это лучший папа на Земле, что он его любит,
– добавила Денисенко.
В то же время актриса пока не готова раскрывать причины развода с мужем.
Что известно о разводе Натальи Денисенко и Андрея Фединчика?
Напомним, что слухи о разводе Натальи Денисенко и Андрея Фединчика появились весной этого года. Однако актриса подтвердила, что они с мужем больше не вместе только в июле.
"Это очень сложно и больно, хоть и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения – невозможно", – признавалась она.