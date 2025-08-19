Наталка Денисенко висловилася про розлучення з актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, з яким разом виховує сина Андрія. Акторка також зізналась, чи почала отримувати більше уваги від чоловіків.

Подробицями особистого життя Денисенко поділилась у новому інтерв'ю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок".

Наталка Денисенко зізналась, що все ще переживає розлучення з чоловіком.

Це певний процес, який треба пережити дуже довго, і я впевнена, що це не займе день, чи два, чи тиждень. Потрібен час, щоб узагалі зрозуміти, що ось так воно у моєму житті,

– зауважила вона.

У мережі ходили чутки, що акторка вже закрутила новий роман, однак цю інформацію вона не підтвердила. Ба більше, Денисенко розповіла, що після розлучення залицяльників не стало більше.

Наталка запевнила, що вони з Андрієм Федінчиком і надалі підтримуватимуть хороші стосунки заради сина.

Андрійко відчуває, що мама і тато його люблять. Ну і взагалі, Андрій дуже хороший тато. Я й Андрюші кажу, що це найкращий тато на Землі, що він його любить,

– додала Денисенко.

Водночас акторка наразі не готова розкривати причини розлучення з чоловіком.

Що відомо про розлучення Наталки Денисенко й Андрія Федінчика?

Нагадаємо, що чутки про розлучення Наталки Денисенко й Андрія Федінчика з'явилися навесні цього року. Однак акторка підтвердила, що вони з чоловіком більше не разом лише у липні.

"Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам'яті, перестати щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки – неможливо", – зізнавалась вона.