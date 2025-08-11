Наталка Денисенко зізналась, що після розлучення ще не ходила на романтичне побачення. Але була з друзями в кіно, відвідувала ділові зустрічі, пише Show 24 з посиланням на "Тур зірками".

Акторка поділилась, що у неї був наполегливий залицяльник, але на той час вона ще була заміжня. Зараз їй не доводиться стикатись з шаленою увагою від чоловіків.

Немає такого, що є залицяльники. Те, що в мене є якась величезна чоловіча увага, – на щастя чи на жаль, немає. І в мене не так багато часу, щоб ходити на побачення. Я стараюся, коли в мене є вільний час, приділяти його сину. Якщо чесно, я не знаю, як мені організувати своє особисте життя, щоб я ще раз вийшла заміж,

– зізналась Наталка Денисенко.

Акторка натомість розповіла, якого чоловіка бачить поряд із собою. Для неї неважливі статки чи професія. Її мрія – мати справжнього друга та партнера, з яким можна було працювати над проєктами та разом розвиватися.

"Потрібен чоловік, який витримає мою нестримну енергію, який може заспокоїти. Яким буде сильним як зовні, так і внутрішньо. Це не обов'язково має бути актор. Він не обов'язково має бути багатий", – поділилась Денисенко.

Наталка Денисенко розлучилась з чоловіком

Після численних чуток у мережі акторка підтвердила, що розлучилась з Андрієм Федінчиком. Саме вона була ініціаторкою розриву. Наталка розповіла, що досі проживає цей досвід.

Зараз колишні намагаються побудувати здорові стосунки, адже вони разом виховують сина Андрія.