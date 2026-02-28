Наталка Денисенко заинтриговала заявлением о новых отношениях: "Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка"

После развода с актером Андреем Фединчиком Наталка Денисенко строит новые отношения с моделью и предпринимателем Юрием Савранским.

На днях они вместе посетили предпоказ фильма "Мавка. Настоящий миф" во Дворце Украина. В программе "Утро в большом городе" актриса рассказала об их отношениях.

Наталка Денисенко заговорила о женитьбе и детях.

Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, исчезло желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этим встречаныем. Я наоборот Юре говорила, что давай немножко не спешить,

– призналась актриса.

Для справки! У Натальи Денисенко есть сын Андрей от отношений с актером Андреем Фединчиком. У Юрия от предыдущего брака есть сын и дочь.

Что известно об отношениях Наталки Денисенко и Юрия Савранского?