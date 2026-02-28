Наталка Денисенко заинтриговала заявлением о новых отношениях: "Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка"
- Наталка Денисенко после развода с Андреем Фединчиком строит новые отношения с Юрием Савранским, вместе они посетили предпоказ фильма.
- Наталка не спешит с женитьбой, хотя Юрий, по ее словам, хотел бы свадьбу и ребенка.
После развода с актером Андреем Фединчиком Наталка Денисенко строит новые отношения с моделью и предпринимателем Юрием Савранским.
На днях они вместе посетили предпоказ фильма "Мавка. Настоящий миф" во Дворце Украина. В программе "Утро в большом городе" актриса рассказала об их отношениях.
Наталка Денисенко заговорила о женитьбе и детях.
Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, исчезло желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этим встречаныем. Я наоборот Юре говорила, что давай немножко не спешить,
– призналась актриса.
Для справки! У Натальи Денисенко есть сын Андрей от отношений с актером Андреем Фединчиком. У Юрия от предыдущего брака есть сын и дочь.
Что известно об отношениях Наталки Денисенко и Юрия Савранского?
- В течение нескольких месяцев в сети ходили слухи о том, что актриса встречается с Юрием, однако Денисенко не подтверждала эту информацию. В тот период актрису с Савранским видели вместе в заведениях в столице, на концертах и во время съемок кино.
- Впоследствии пара все же рассекретила свой роман. Сейчас они активно постят совместный контент в соцсетях и не скрывают свои чувства на публике.
- Заметим, что бывший муж Наталки Денисенко утверждает, будто она начала встречаться с Юрием еще до того, как официально развелась.