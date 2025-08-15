Певица Наталка Карпа высказалась об украинской музыке и молодых артистах. Она также призналась, что думает о треках, которые создает искусственный интеллект.

В интервью Show 24 Наталка Карпа перечислила современных исполнителей, музыка которых ей нравится больше всего. Певица подчеркнула, что новый виток артистов, появившийся во времени большой войны – "мегакрутой".

На самом деле в моем плейлисте есть много тех, кто взорвал чарты в период полномасштабной войны. Начиная от ROXOLANA, KOLA, YAKTAK. Мы открыли "Пирог и Кнут", хотя они давно существуют,

– поделилась Наталка Карпа.

Исполнительница призналась, что также дружит с артистом VAHA, которого также открыла в период вторжения. Кроме того, она отметила творчество Светланы Тарабаровой и хора "Гомон".

Как Наталка Карпа относится к музыке, созданной ИИ?

В топы музыкальных чартов сейчас часто попадает музыка, созданная искусственным интеллектом. Наталка Карпа поделилась, что некоторые авторы, с которыми она сотрудничает, действительно используют ИИ для создания песен. Например, это дает возможность понять, как может звучать композиция.

Но мне все-таки кажется, что живая вложенная энергия, душа, сердце, точно звучат по-другому. Возможно, мы стоим в начале огромной эры ИИ и роботизации. Не знаю, в том ли направлении человечество движется... Как говорят, дастся слышать, поживем – все увидим,

– поделилась Наталка Карпа.

Напомним, в конце июля мы рассказывали о 10 самых популярных песен, которые слушают украинцы на ютубе. Среди них 4 треков созданы с помощью искусственного интеллекта.