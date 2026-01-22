Наталка Карпа показалась под капельницей и рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Наталка Карпа 21 января пережила сверхсложный день. По словам артистки у них произошел "семейный апокалипсис".

Наталка Карпа, ее дочь и мама заболели в один день. Подробности артистка рассказала в инстаграм-сторис.

Как оказалось, Наталка Карпа в течение недели лечила ларинготрахеит, который сопровождался температурой 37,3 °C. На фоне ослабленного иммунитета она подхватила кишечную инфекцию.

Для справки! Как указано на сайте TOP CLINIC DENIS, ларинготрахеит – это воспаление гортани и трахеи, чаще всего вызванные вирусными или бактериальными инфекциями.

Певица призналась, что давно не чувствовала себя настолько плохо – разве что во время COVID-19. Чтобы улучшить состояние, она обратилась в больницу, где ей сделали капельницу.

Пока капалась, бабушка умудрилась сломать руку – снова гипс. Через семь-девять дней должны сделать рентген, чтобы понять, не надо ли оперативного вмешательства. Когда вернулась из больницы – я со своей, а мама со своей – истории продолжились. У мамы подскочило давление вплоть до рвоты, а у меня затемпературила Злата (дочь певицы, – 24 Канал),

– рассказала артистка.

Напомним, что ранее у матери Натальи Карпы, Лидии, была сломана нога.

К счастью, состояние всех членов семьи уже стабилизировалось, они остаются дома.

Наталка Карпа рассказала о "семейном армагедоне" / Скриншоты из инстаграм-сторис

