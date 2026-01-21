Об этом сообщили на сайте Евровидения. Наом победил на израильском талант-шоу Hakohav Haba и получил возможность представлять страну на 70-м песенном конкурсе.

Песню, с которой Ноам Беттан будет выступать на сцене Евровидения, выберет внутренний комитет. Ожидается, что композиция будет на иврите и английском, также в ней будет звучать французский язык, пишет Eurovisionworld.

Я так взволнован! Какая невероятная честь представлять страну и быть голосом нашего народа на такой огромной сцене. Спасибо за ваше доверие и любовь! Спасибо, что выбрали меня! Обещаю выложиться на полную на предстоящем Евровидении в Австрии,

– сказал певец после победы.

Ноам Беттан родился и вырос в израильском городе Раанана в семье иммигрантов из Франции. Певец владеет ивритом, английским и французским языками.

Свою музыкальную карьеру парень начал в 8-летнем возрасте, а дебютный альбом выпустил в 2023 году. Беттан также создал серию хитов, которые возглавляли официальные радиочарты Израиля и собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. В 2018 году певец участвовал в музыкальном реалити-шоу Aviv or Eyal, где занял 3 место.

Ноам Беттан – представитель Израиля на Евровидении-2026 / Фото с сайта песенного конкурса

Стоит заметить, что участие Израиля в 70-м песенном конкурсе было под вопросом. Дело в том, что многие артисты и поклонники призвали Европейский вещательный союз (EBU) дисквалифицировать страну из-за войны с ХАМАС в Газе.

Однако в начале декабря 2025 года Европейский вещательный союз таки допустил Израиль к участию в Евровидении-2026. Из-за этого несколько стран бойкотировали конкурс: Испания, Нидерланды, Словения и Исландия.

