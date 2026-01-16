Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт EBU. Концерты пройдут в 10 крупных европейских городах летом.

Европейский тур начнется в июне и продлится до июля. Европейский вещательный союз подтвердит состав артистов 2026 года, которые присоединятся к концертам, после гранд-финала 70-го песенного конкурса. Имена других исполнителей будут объявлены в ближайшие недели – они могут отличаться в каждом городе.

Важно! Полный состав артистов можно будет посмотреть по ссылке.

Празднуя 70 лет песенного конкурса Евровидение, мы хотели сделать что-то действительно уникальное и особенное – и Eurovision Song Contest Live Tour именно для этого. Этот исторический первый тур отражает эволюцию конкурса – от иконы трансляции до захватывающего живого опыта – в формате, который отмечает наше фантастическое прошлое, одновременно глядя в будущее,

– сказал директор Евровидения Мартин Грин.

Тур песенного конкурса начнется через месяц после гранд-финала Евровидения-2026:

15 июня – Лондон, Великобритания

– Лондон, Великобритания 17 июня – Гамбург, Германия

– Гамбург, Германия 19 июня – Милан, Италия

– Милан, Италия 20 июня – Цюрих, Швейцария

– Цюрих, Швейцария 22 июня – Антверпен, Бельгия

– Антверпен, Бельгия 23 июня – Кельн, Германия

– Кельн, Германия 25 июня – Копенгаген, Дания

– Копенгаген, Дания 27 июня – Амстердам, Нидерланды

– Амстердам, Нидерланды 29 июня – Париж, Франция

– Париж, Франция 2 июля – Стокгольм, Швеция

Что известно о Евровидении-2026?