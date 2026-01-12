Причиной стал неудачный шаг на сцене. Об этом YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал в своих соцсетях, передает 24 Канал.

Музыкант рассказал, что все началось в сентябре 2025 года, когда он находился в туре по Соединенным Штатам. YAKTAK неудачно сделал шаг на сцене, из-за чего у него начались проблемы с ногой.

В дальнейшем артиста ждали месяцы лечения и перевязки. Также пришлось сделать операцию. YAKTAK показал, что сейчас передвигается с помощью костылей. Сейчас он восстанавливается, а в комментариях к сообщению музыканту желают скорейшего выздоровления.



YAKTAK / Фото из инстаграма YAKTAK

Отметим, недавно операцию перенесла украинская актриса Тамара Яценко. Ольга Сумская рассказала, что звезде заменили тазобедренный сустав.

Чем известен YAKTAK?