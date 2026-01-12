Причиною став невдалий крок на сцені. Про це YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

До слова Як це важко, – вагітна Аліна Гросу вперше розповіла подробиці про свій стан

Музикант розповів, що все почалось у вересні 2025 року, коли він перебував у турі Сполученими Штатами. YAKTAK невдало зробив крок на сцені, через що у нього почались проблеми з ногою.

Надалі на артиста чекали місяці лікування й перев'язки. Також довелося зробити операцію. YAKTAK показав, що зараз пересувається з допомогою милиць. Зараз він відновлюється, а в коментарях до допису музиканту бажають якнайшвидшого одужання.



YAKTAK / Фото з інстаграму YAKTAK

Зазначимо, нещодавно операцію перенесла українська акторка Тамара Яценко. Ольга Сумська розповіла, що зірці замінили кульшовий суглоб.

Чим відомий YAKTAK?