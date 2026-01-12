Причиною став невдалий крок на сцені. Про це YAKTAK (справжнє ім'я – Ярослав Карпук) розповів у своїх соцмережах, передає 24 Канал.
Музикант розповів, що все почалось у вересні 2025 року, коли він перебував у турі Сполученими Штатами. YAKTAK невдало зробив крок на сцені, через що у нього почались проблеми з ногою.
Надалі на артиста чекали місяці лікування й перев'язки. Також довелося зробити операцію. YAKTAK показав, що зараз пересувається з допомогою милиць. Зараз він відновлюється, а в коментарях до допису музиканту бажають якнайшвидшого одужання.
YAKTAK / Фото з інстаграму YAKTAK
Чим відомий YAKTAK?
- YAKTAK народився у Волинській області й з самого дитинства любив музику – це йому прищепили бабуся та дідусь. Ярослав навчався в гімназії, згодом вступив до Київської академії естрадного та циркового мистецтва.
- Уперше YAKTAK з'явився на великій сцені у 2019 році, коли взяв участь у 5 сезоні шоу "Голос. Діти" – він потрапив до суперфіналу. Через два роки почав писати власні пісні.
- У 2022 році YAKTAK запустив сольний проєкт. За кілька років кар'єри встиг зробити спільні треки з багатьма відомими артистами. У листопаді вийшов його альбом "Буду собою". На весну 2026 у YAKTAK запланований концертний тур країнами Європи.