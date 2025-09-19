Вчера, 18 сентября, супруги отпраздновали 9-ю годовщину бракосочетания. Наталка Карпа опубликовала архивные фотографии, а также добавила, что их брак выдержал кризис.

Пара отметила ромашковую или фаянсовую свадьбу. По этому случаю звезда показали кадры с самого счастливого дня в жизни, а также опровергла все слухи, относительно их отношений, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм артистки.

Не пропустите Власова впервые за долгое время выступила в Киеве и призналась, планирует ли возвращаться в шоубиз

Звезда отметила, что не всегда в жизни все так, как мы того хотим, однако всегда получаем результат труда над тем, что является святым и дорогим для каждого.

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым / Фото из инстаграма артистки

В инстаграм-сторис Карпа отметила, что некоторые паблики пишут о том, что они с мужем развелись.

И хотя некоторые паблики пишут, что мы развелись и только поддерживаем связи, потому что у нас есть дочь... я просто добавлю, что у нас были непростые времена как у супругов (но у кого их не бывает), и, кстати, спасибо всем, кто в непростые времена поддерживал и верил в лучшее!,

– подытожила звезда.

Наталка Карпа опровергла слухи о разводе / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее звезда рассказывала, что ей сложно даются отношения на расстоянии, ведь муж находится на фронте. Уже тогда Наталья говорила, что их отношения стали крепче после пережитых испытаний, и семья сохранилась.

