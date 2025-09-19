Пара отметила ромашковую или фаянсовую свадьбу. По этому случаю звезда показали кадры с самого счастливого дня в жизни, а также опровергла все слухи, относительно их отношений, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм артистки.
Звезда отметила, что не всегда в жизни все так, как мы того хотим, однако всегда получаем результат труда над тем, что является святым и дорогим для каждого.
Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым / Фото из инстаграма артистки
В инстаграм-сторис Карпа отметила, что некоторые паблики пишут о том, что они с мужем развелись.
И хотя некоторые паблики пишут, что мы развелись и только поддерживаем связи, потому что у нас есть дочь... я просто добавлю, что у нас были непростые времена как у супругов (но у кого их не бывает), и, кстати, спасибо всем, кто в непростые времена поддерживал и верил в лучшее!,
– подытожила звезда.
Наталка Карпа опровергла слухи о разводе / Скриншот из инстаграм-сторис
Ранее звезда рассказывала, что ей сложно даются отношения на расстоянии, ведь муж находится на фронте. Уже тогда Наталья говорила, что их отношения стали крепче после пережитых испытаний, и семья сохранилась.
Что известно о личной жизни Наталки Карпы?
- Первую любовь звезда встретила в 18 лет. Мужчина был старше ее на 7-8 лет. Но лучшая подруга изменила ей, закрутив роман с избранником Карпы. Впоследствии обстоятельства сложились так, что этот человек погиб.
- С будущим мужем исполнительница познакомилась на концерте для ветеранов АТО. Ее избранником стал Евгений Терехов с позывным "Джексон". В 2016 году пара отгуляла свадьбу во Львове. В 2019 году у супругов родилась дочь Злата. Крестным отцом девочки стал лидер группы АНТИТИЛА – Тарас Тополя.
- В прошлом году артистка признавалась, что их супруги проживают довольно непростой период. Перед началом большой войны "Джексон" признался, что его чувства остыли. Более того, мужчина даже съехал на другую квартиру. Но сегодня супругам удалось наладить контакт и восстановить любовь.