Пара відзначила ромашкове або фаянсове весілля. З цієї нагоди зірка показали кадри з найщасливішого дня у житті, а також спростувала всі чутки, щодо їхніх стосунків, пише Show24 з посиланням на інстаграм артистки.

Не пропустіть Власова вперше за довгий час виступила в Києві й зізналася, чи планує повертатися в шоубіз

Зірка зазначила, що не завжди у житті все є так, як ми того хочемо, однак завжди отримуємо результат праці над тим, що є святим і дорогим для кожного.

Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим / Фото з інстаграму артистки

В інстаграм-сторіс Карпа зазначила, що деякі пабліки пишуть про те, що вони з чоловіком розлучились.

І хоча деякі пабліки пишуть, що ми розлучились і лише підтримуємо зв'язки, бо в нас є донечка... я просто додам, що в нас були непрості часи як у подружжя (але в кого їх не буває), і, до речі, дякую всім, хто в непрості часи підтримував і вірив у краще!,

– підсумувала зірка.

Наталка Карпа спростувала чутки про розлучення / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше зірка розповідала, що їй складно даються стосунки на відстані, адже чоловік перебуває на фронті. Уже тоді Наталка казала, що їхні стосунки стали міцнішими після пережитих випробувань, і родина збереглася.

Що відомо про особисте життя Наталки Карпи?