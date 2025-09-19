Пара відзначила ромашкове або фаянсове весілля. З цієї нагоди зірка показали кадри з найщасливішого дня у житті, а також спростувала всі чутки, щодо їхніх стосунків, пише Show24 з посиланням на інстаграм артистки.
Зірка зазначила, що не завжди у житті все є так, як ми того хочемо, однак завжди отримуємо результат праці над тим, що є святим і дорогим для кожного.
Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим / Фото з інстаграму артистки
В інстаграм-сторіс Карпа зазначила, що деякі пабліки пишуть про те, що вони з чоловіком розлучились.
І хоча деякі пабліки пишуть, що ми розлучились і лише підтримуємо зв'язки, бо в нас є донечка... я просто додам, що в нас були непрості часи як у подружжя (але в кого їх не буває), і, до речі, дякую всім, хто в непрості часи підтримував і вірив у краще!,
– підсумувала зірка.
Наталка Карпа спростувала чутки про розлучення / Скриншот з інстаграм-сторіс
Раніше зірка розповідала, що їй складно даються стосунки на відстані, адже чоловік перебуває на фронті. Уже тоді Наталка казала, що їхні стосунки стали міцнішими після пережитих випробувань, і родина збереглася.
Що відомо про особисте життя Наталки Карпи?
- Перше кохання зірка зустріла у 18 років. Чоловік був старшим за неї на 7-8 років. Та найкраща подруга зрадила її, закрутивши роман з обранцем Карпи. Згодом обставини склались так, що цей чоловік загинув.
- З майбутнім чоловіком виконавиця познайомилась на концерті для ветеранів АТО. Її обранцем став Євген Терехов із позивним "Джексон". У 2016 році пара відгуляла весілля у Львові. У 2019 році у подружжя народилась донечка Злата. Хрещеним батьком дівчинки став лідер гурту АНТИТІЛА – Тарас Тополя.
- Минулого року артистка зізнавалась, що їхнє подружжя проживає доволі непростий період. Перед початком великої війни "Джексон" зізнався, що його почуття охололи. Ба більше, чоловік навіть з'їхав на іншу квартиру. Та сьогодні подружжю вдалось налагодити контакт і відновити кохання.