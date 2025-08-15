Недавно украинская певица Наталка Карпа приобрела квартиру во Львове. Теперь она рассказала о том, почему приняла такое решение.

Кроме того, рассекретила, выплатила ли уже жилье и начала ли там ремонт в эксклюзивном разговоре с журналисткой Show 24.

Так, после начала полномасштабного вторжения Наталья Карпа вместе с дочерью перебралась из Киева во Львов. Некоторое время они жили с бабушкой и дедушкой, однако впоследствии исполнительница решила, что пора купить свою квартиру.

Муж воюет, а мы здесь в тылу стараемся сохранять домашний уют, семейную атмосферу. На самом деле я очень верю, что все закончится и мы снова вернемся в квартиру в Киеве, где все будет хорошо. А пока здесь мы уже третий год кочуем у нашей бабушки. В определенный момент меня подорвало. Я решила, что уже третий год сидим, надо квартиру во Львове,

– объяснила исполнительница.

Она добавила, что купила жилье под выплату, поэтому еще за нее рассчитывается.

Она уже фактически есть, построена, мы уже можем делать там ремонт, у нас уже есть ключи. Ремонт вот-вот планирую начать. Как-то долго планирую проект, я решаюсь на тот ремонт, потому что знаю что это такое. Особенно, когда женщина сама это делает,

– рассказала Наталка Карпа.

Заметим, что Наталка Капа зарабатывает сейчас через рекламные интеграции, музыкальный контент, который монетизируется, продажи духов и контракты с компаниями как бренд-амбасадорка.