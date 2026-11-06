Назар Грабар честно признался, как уволился из армии и какие деньги получает от государства

Украинский танцор, модель и актер Назар Грабар, который весной 2022 года в качестве добровольца отправился защищать Украину на фронте, откровенно рассказал о своем возвращении к гражданской жизни. Защитник признался, на каких условиях был уволен в запас и какую сумму на самом деле получает ежемесячно от государства.

Известный танцор, актер и ветеран Назар Грабар рассказал в интервью Алине Доротюк, как именно завершилась его служба на передовой и на какие выплаты от государства он сейчас может рассчитывать. Артист имеет статус участника боевых действий и официально является ветераном войны. Несмотря на это, никаких специальных ветеранских пенсий или компенсаций за ранения он не оформлял и не получает.

По словам Назара, единственная финансовая льгота, которая ему начисляется ежемесячно – это небольшая скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Не получаю ни за ранение, ни за ветеранство. Нет, лгу, 500 с чем-то гривен мне приходит каждый месяц в виде скидки на коммуналку. Я, возможно, никогда этим не занимался, но есть много программ, которые могут помогать ветеранам. Так говорят. Возможно, они действительно существуют. Я просто не разбираюсь в этом вопросе,

– пояснил защитник.

Назар также рассказал, как произошло его увольнение в запас. Это случилось после принятия закона о демобилизации военнослужащих, чьи близкие родственники погибли во время боевых действий. Сам защитник долго колебался, стоит ли возвращаться к гражданской жизни.

Я ветеран. Ветеран – это участник боевых действий. Когда приняли закон о потере родственника, тогда меня уволили. Я еще думал, что мне делать: оставаться или нет. Мама, конечно, сказала мне: "Нет, ни в коем случае". Были такие моменты. Комбат хотел, чтобы я остался, командир роты сказал мне: "Ты все",

– вспомнил Грабар.

Назар Грабар в интервью Алине Доротюк: смотрите фото

На фронте танцор получил осколочное ранение в грудь и пережил тяжелую личную трагедию. 24 декабря 2022 года на передовой погиб его родной брат Илья, с которым они бок о бок пошли защищать страну.