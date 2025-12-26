Телеведущая Неля Шовкопляс впервые рассказала о службе мужа: "Он готовился"

Ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс впервые рассказала, что ее муж служит. Владислав присоединился к армии в январе 2024 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Шовкопляс kp.ua. Однако телеведущая не раскрыла, где служит и чем занимается мужчина.

Он готовился, учился, он фундаментально к этому подходил. Он четко знал, чего хочет, куда он хочет и в каком роду войск хочет служить,

– рассказала Неля Шовкопляс.

Заметим, что телеведущая приняла участие в благотворительном предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами", который выйдет в эфир 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1", о чем сообщали в инстаграме проекта. Шовкопляс призналась, что муж поддержал ее. Кроме того, женщина не чувствует, что Владислав ревнует ее к партнеру.

Более того, он мне лоточки с едой готовил, чтобы я правильно питалась, потому что не успевала. Он в тот момент как раз был на ротации и я отпустила маму домой, муж был на подмоге. Поддерживал абсолютно во всем. Гордится, поддерживает, все ему нравится,

– поделилась телеведущая.

Напомним, что Неля танцует в паре с хореографом Максом Леоновым.

Также Шовкопляс поделилась, что они с мужем договорились не волноваться лишний раз, ведь "это до добра не доведет". Владиславу спокойнее, когда жена "эмоционально стабильна".

Он мне лишнего не рассказывает. Всегда говорит, что все нормально, все окей,

– добавила она.

Что известно об отношениях Нели Шовкопляс с мужем?