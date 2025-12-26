Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Шовкопляс kp.ua. Проте телеведуча не розкрила, де служить та чим займається чоловік.

Не пропустіть Кирило Ганін уперше відреагував на чутки про мобілізацію

Він готувався, навчався, він фундаментально до цього підходив. Він чітко знав, чого хоче, куди він хоче і в якому роду військ хоче служити,

– розповіла Неля Шовкопляс.

Зауважимо, що телеведуча взяла участь у благодійному передноворічному спецвипуску "Танців з зірками", який вийде в ефір 28 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1", про що повідомляли в інстаграмі проєкту. Шовкопляс зізналась, що чоловік підтримав її. Крім того, жінка не відчуває, що Владислав ревнує її до партнера.

Ба більше, він мені лоточки з їжею готував, щоб я правильно харчувалася, бо не встигала. Він у той момент якраз був на ротації і я відпустила маму додому, чоловік був на підмозі. Підтримував абсолютно в усьому. Пишається, підтримує, все йому подобається,

– поділилась телеведуча.

Нагадаємо, що Неля танцює у парі з хореографом Максом Леоновим.

Також Шовкопляс поділилась, що вони з чоловіком домовились не хвилюватися зайвий раз, адже "це до добра не доведе". Владиславу спокійніше, коли дружина "емоційно стабільна".

Він мені зайвого не розповідає. Завжди каже, що все нормально, все окей,

– додала вона.

Що відомо про стосунки Нелі Шовкопляс з чоловіком?