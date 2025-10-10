Уже второй день в Киеве находятся победители Евровидения-2024 Nemo. Они встретились с украинскими ведущими Валерией Товстолес и Андреем Черноволом и сняли видео в тикток.

Nemo станцевали под хит Михаила Поплавского "Варенички". Пишет Show 24 со ссылкой на тикток артистов.

Тоже интересно Попробовали борщ: Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo в Киеве

Сначала в кадре появились Nemo, которые подпевали "Варенички", а через несколько секунд к артистам присоединились Валерия Товстолес и Андрей Черновол. Они вместе станцевали под песню Михаила Поплавского.

Видео уже набрало более 380 тысяч просмотров в тиктоке и почти 55 тысяч лайков.

Реакция сети

"Nemo выбирают правильные треки".

"Украинизация прошла на 100%".

"Боже, они заставили их слушать Поплавского".

"Наш казак".

Для справки! Nemo, которые являются небинарным лицом, просят использовать к себе местоимения они/их.

Валерия Товстолес также сняла видео с Nemo под свой трек "Ковбой бой", которое опубликовала в инстаграме.

Сегодня я имела возможность взять интервью у победителей Евровидения-2024 Nemo. Спасибо всем артистам, которые поддерживают нашу страну в такое сложное время. И спасибо за тот безумный танец под мою песню. Вы замечательные, Nemo,

– написала ведущая.

Приезд Nemo в Киев: главное