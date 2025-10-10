Победители Евровидения-2024 Nemo станцевали под хит Поплавского: забавное видео
- Победители Евровидения-2024 Nemo находятся в Киеве и сняли видео в тикток с украинскими ведущими.
- Nemo и Валерия Товстолес также сняли видео под трек "Ковбой бой".
Уже второй день в Киеве находятся победители Евровидения-2024 Nemo. Они встретились с украинскими ведущими Валерией Товстолес и Андреем Черноволом и сняли видео в тикток.
Nemo станцевали под хит Михаила Поплавского "Варенички". Пишет Show 24 со ссылкой на тикток артистов.
Сначала в кадре появились Nemo, которые подпевали "Варенички", а через несколько секунд к артистам присоединились Валерия Товстолес и Андрей Черновол. Они вместе станцевали под песню Михаила Поплавского.
Видео уже набрало более 380 тысяч просмотров в тиктоке и почти 55 тысяч лайков.
Реакция сети
- "Nemo выбирают правильные треки".
- "Украинизация прошла на 100%".
- "Боже, они заставили их слушать Поплавского".
- "Наш казак".
Для справки! Nemo, которые являются небинарным лицом, просят использовать к себе местоимения они/их.
Валерия Товстолес также сняла видео с Nemo под свой трек "Ковбой бой", которое опубликовала в инстаграме.
Сегодня я имела возможность взять интервью у победителей Евровидения-2024 Nemo. Спасибо всем артистам, которые поддерживают нашу страну в такое сложное время. И спасибо за тот безумный танец под мою песню. Вы замечательные, Nemo,
– написала ведущая.
Приезд Nemo в Киев: главное
Nemo приехали в Киев 9 октября, чтобы уже сегодня выступить в клубе Atlas.
Вчера артисты встретились с шеф-поваром Евгением Клопотенко. Nemo посетили его ресторан "100 лет назад вперед" и попробовали борщ. Клопотенко поблагодарил их за поддержку Украины.
Эту ночь победители Евровидения-2024 провели в укрытии отеля, ведь Россия обстреливала Киев.
"Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Мы чувствуем большую благодарность за все тепло и любовь, которую получили за это время. Киев – одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посещали", – отметили Nemo.