Уже другий день у Києві перебувають переможці Євробачення-2024 Nemo. Вони зустрілися з українськими ведучими Валерією Товстолєс та Андрієм Чорноволом і зняли відео у тікток.

Nemo станцювали під хіт Михайла Поплавського "Варенички". Пише Show 24 з посиланням на тікток артистів.

Теж цікаво Скуштували борщ: Клопотенко зустрівся з переможцями Євробачення-2024 Nemo у Києві

Спершу у кадрі з'явились Nemo, які підспівували "Варенички", а через кілька секунд до артистів приєдналися Валерія Товстолєс і Андрій Чорновол. Вони разом станцювали під пісню Михайла Поплавського.

Відео вже набрало понад 380 тисяч переглядів у тіктоці й майже 55 тисяч вподобайок.

Реакція мережі

"Nemo вибирають правильні треки".

"Українізація пройшла на 100%".

"Боже, вони змусили їх слухати Поплавського".

"Наш козак".

Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.

Валерія Товстолєс також зняла відео з Nemo під свій трек "Ковбой бой", яке опублікувала в інстаграмі.

Сьогодні я мала нагоду взяти інтерв'ю у переможців Євробачення-2024 Nemo. Дякую всім артистам, які підтримують нашу країну в такий складний час. І дякую за той шалений танець під мою пісню. Ви чудові, Nemo,

– написала ведуча.

Приїзд Nemo до Києва: головне