Переможці Євробачення-2024 Nemo станцювали під хіт Поплавського: кумедне відео
- Переможці Євробачення-2024 Nemo перебувають у Києві та зняли відео в тікток з українськими ведучими.
- Nemo та Валерія Товстолєс також зняли відео під трек "Ковбой бой".
Уже другий день у Києві перебувають переможці Євробачення-2024 Nemo. Вони зустрілися з українськими ведучими Валерією Товстолєс та Андрієм Чорноволом і зняли відео у тікток.
Nemo станцювали під хіт Михайла Поплавського "Варенички". Пише Show 24 з посиланням на тікток артистів.
Спершу у кадрі з'явились Nemo, які підспівували "Варенички", а через кілька секунд до артистів приєдналися Валерія Товстолєс і Андрій Чорновол. Вони разом станцювали під пісню Михайла Поплавського.
Відео вже набрало понад 380 тисяч переглядів у тіктоці й майже 55 тисяч вподобайок.
Реакція мережі
- "Nemo вибирають правильні треки".
- "Українізація пройшла на 100%".
- "Боже, вони змусили їх слухати Поплавського".
- "Наш козак".
Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.
Валерія Товстолєс також зняла відео з Nemo під свій трек "Ковбой бой", яке опублікувала в інстаграмі.
Сьогодні я мала нагоду взяти інтерв'ю у переможців Євробачення-2024 Nemo. Дякую всім артистам, які підтримують нашу країну в такий складний час. І дякую за той шалений танець під мою пісню. Ви чудові, Nemo,
– написала ведуча.
Приїзд Nemo до Києва: головне
Nemo приїхали до Києва 9 жовтня, аби вже сьогодні виступити в клубі Atlas.
Учора артисти зустрілися з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Nemo відвідали його ресторан "100 років тому вперед" і скуштували борщ. Клопотенко подякував їм за підтримку України.
Цю ніч переможці Євробачення-2024 провели в укритті готелю, адже Росія обстрілювала Київ.
"Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Ми відчуваємо велику вдячність за все тепло та любов, яку отримали за цей час. Київ – одне з найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували", – зазначили Nemo.