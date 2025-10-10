Nemo станцювали під хіт Михайла Поплавського "Варенички". Пише Show 24 з посиланням на тікток артистів.

Спершу у кадрі з'явились Nemo, які підспівували "Варенички", а через кілька секунд до артистів приєдналися Валерія Товстолєс і Андрій Чорновол. Вони разом станцювали під пісню Михайла Поплавського.

Відео вже набрало понад 380 тисяч переглядів у тіктоці й майже 55 тисяч вподобайок.

Реакція мережі

  • "Nemo вибирають правильні треки".
  • "Українізація пройшла на 100%".
  • "Боже, вони змусили їх слухати Поплавського".
  • "Наш козак".

Для довідки! Nemo, які є небінарною особою, просять використовувати до себе займенники вони/їх.

Валерія Товстолєс також зняла відео з Nemo під свій трек "Ковбой бой", яке опублікувала в інстаграмі.

Сьогодні я мала нагоду взяти інтерв'ю у переможців Євробачення-2024 Nemo. Дякую всім артистам, які підтримують нашу країну в такий складний час. І дякую за той шалений танець під мою пісню. Ви чудові, Nemo,
– написала ведуча.

Приїзд Nemo до Києва: головне

  • Nemo приїхали до Києва 9 жовтня, аби вже сьогодні виступити в клубі Atlas.

  • Учора артисти зустрілися з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Nemo відвідали його ресторан "100 років тому вперед" і скуштували борщ. Клопотенко подякував їм за підтримку України.

  • Цю ніч переможці Євробачення-2024 провели в укритті готелю, адже Росія обстрілювала Київ.

  • "Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Ми відчуваємо велику вдячність за все тепло та любов, яку отримали за цей час. Київ – одне з найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували", – зазначили Nemo.