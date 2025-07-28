Невеста лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ резко ответила на упреки, что была его любовницей

Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, сейчас находится в отношениях со своим пиар-директором Юлианой Корецкой. Девушку уже длительное время обвиняют, что она якобы разрушила первый брак артиста.

Юлиана не сдержалась и ответила на упреки о том, что была любовницей Танчинца. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт девушки.

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Так, Корецкая поделилась видео с любимым под его новый трек "Забрала ночь", премьера которого состоится уже 31 июля. В ролике можно увидеть их совместные кадры со съемок и просто из жизни.

В комментариях под этим видео одна из пользовательниц написала: "А недавно любил жену. Как все быстро" и добавила, что якобы именно Корецкая стала причиной разрыва супругов.

Наши отношения начались через длительное время после их развода, поэтому спасибо, конечно, за вывод, но лучше следите за фактами, а не разводите грязные слухи,

– подчеркнула девушка.



Невеста лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ резко отреагировала на упреки, что была его любовницей / Скриншот с тиктока

Для справки! В 2023 году Сергей Танчинец развелся с женой Анной после почти 15 лет брака. У них двое детей – дочь Анастасия (родилась в 2009) и сын Лукьян, который родился 5 марта 2018 года.

Что известно об отношениях Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой?

Свой роман пара рассекретила только в мае прошлого года, когда девушка поздравила певца с днем рождения и публично призналась ему в любви.

Известно, что у влюбленных разница в возрасте почти 20 лет. Девушке – 24, а Сергею – 43 года.

Недавно Сергей Танчинец сделал предложение Юлиане.