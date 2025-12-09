Никита Добрынин впервые рассказал, в каких отношениях с женихом Даши Квитковой

Никита Добрынин и Даша Квиткова поддерживают связь после развода ради сына Льва. Теперь телеведущий признался, в каких отношениях с новым избранником своей бывшей жены, футболистом Владимиром Бражко.

Подробностями Добрынин поделился в шоу "Тур по звездам". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Владимир Бражко живет вместе с Дашей Квитковой и ее сыном от Никиты Добрынина Львом. Телеведущий рассказал, что знаком с женихом бывшей жены, и добавил, что между ними прекрасные отношения.

Самое главное, как чувствует себя ребенок. Для меня это основа основ. Если ему комфортно – супер,

– отметил Добрынин.

По словам Никиты, сын понимает, что он является его отцом, а Бражко – лишь новый избранник мамы.

Самое главное – детская психика, и чтобы он был обернут вниманием, теплом, безопасностью. Для меня это очень важно, поэтому мое сердце спокойно за малого,

– признался телеведущий.

Никита Добрынин в шоу "Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Для справки! Даша Квиткова и Владимир Бражко официально объявили о своих отношениях 9 июля. Полузащитник киевского Динамо поздравил блогера с днем рождения, опубликовав их совместное милое фото в инстаграме.

6 сентября Квиткова сообщила, что возлюбленный ей сделал предложение. Блогер сказала "да". Долгое время в сети ходили слухи о ее тайной женитьбе с Бражко, однако впоследствии Даша их опровергла.

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина?